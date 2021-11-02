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Україна повністю забезпечена киснем для COVID-хворих, - МОЗ

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Київ, Вівторок 02 листопада 2021 11:24
Україна повністю забезпечена киснем для COVID-хворих, - МОЗ Фото: Україна повністю забезпечена киснем для COVID-хворих (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

МОЗ запевнив у достатній кількості медичного кисню для хворих COVID-19. Вчора два найбільших виробники кисню в країні відновили роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг заступника голови МОЗ Олександра Комаріда.

З середини жовтня два найбільших виробники кисня в Україні пішли на планові регламентні роботи. МОЗ звернулось до них для надання резервних запасів кисню, чим перекрив потреби у кисні.

Вчора ці виробники повернулись до роботи, зазначив Комаріда.

"Україна повністю забезпечена медичним киснем для хворих, які потребуть кисневої терапії через COVID-19", - повідомив він.

За його словами, хворий COVID зараз у 5-6 разів більше потребує кисню, ніж це було у попередню хвилю.

Нагадаємо, Україна планує закупити нові кисневі станції. Кабмін виділив 400 млн гривень.

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