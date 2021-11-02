Україна повністю забезпечена киснем для COVID-хворих, - МОЗ
МОЗ запевнив у достатній кількості медичного кисню для хворих COVID-19. Вчора два найбільших виробники кисню в країні відновили роботу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг заступника голови МОЗ Олександра Комаріда.
З середини жовтня два найбільших виробники кисня в Україні пішли на планові регламентні роботи. МОЗ звернулось до них для надання резервних запасів кисню, чим перекрив потреби у кисні.
Вчора ці виробники повернулись до роботи, зазначив Комаріда.
"Україна повністю забезпечена медичним киснем для хворих, які потребуть кисневої терапії через COVID-19", - повідомив він.
За його словами, хворий COVID зараз у 5-6 разів більше потребує кисню, ніж це було у попередню хвилю.
Нагадаємо, Україна планує закупити нові кисневі станції. Кабмін виділив 400 млн гривень.