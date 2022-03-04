Украина полностью готова к интеграции энергосистемы с Европой, - ДТЭК

Украинская энергосистема сегодня полностью готова к синхронизации с единой энергосистемой стран ЕС ENTSO-E, и для завершения этого процесса необходима только политическая воля европейских партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора ДТЭК Максима Тимченко во время брифинга с участием иностранных СМИ.

"Синхронизация энергосистемы Украины с ENTSO-E является важнейшим шагом, который необходимо сделать как можно быстрее во избежание коллапса украинской энергосистемы. Группа ДТЭК ценит усилия и шаги навстречу Украине в нынешней ситуации. Украина полностью готова к соединению с ENTSO-E. Нам сейчас нужна политическая воля наших европейских коллег, чтобы сделать это как можно быстрее", - отметил гендиректор ДТЭК.

Он также подчеркнул, что ДТЭК сотрудничает с "Укрэнерго" для выполнения требований синхронизации. По словам Тимченко, ДТЭК обеспечивает непрерывную работу энергетических объектов Украины и гарантирует целостность энергосистемы. Тимченко отметил, что частный бизнес готов взять на себя ответственность обеспечить эффективную интеграцию Украины в европейское сообщество.

"Интеграция Украины в политическое и экономическое пространство Европейского Союза - это, прежде всего, синхронизация с европейскими ценностями. Это большая ответственность как для Украины, так и для украинского бизнеса. Украинский бизнес готов взять на себя эту ответственность", - подытожил Тимченко.