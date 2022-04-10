Украина покупает у Германии 100 самоходных гаубиц за 1,7 млрд евро, - Welt am Sonntag

По данным газеты, в качестве альтернативы немецкая компания-производитель Krauss-Maffei Wegmann (KMW) также предлагает гаубицы в беспилотном варианте на бронетранспортере Boxer за 1,2 миллиарда евро.

Как сообщают изданию украинские правительственные круги со ссылкой на предложение KMW, поставка самоходных гаубиц будет проходить по схеме обмена. Так, Бундесвер в кратчайшие сроки предоставит Киеву 100 своих гаубиц, а образовавшиеся "пробелы" будут затем заполнены промышленностью на втором этапе.

Отмечается, что первые новые гаубицы могут быть поставлены через 30 месяцев после подписания контракта, то есть не раньше, чем во второй половине 2024 года. А завершение поставок ориентировочно ожидается до 2027 года.

В министерстве экономики Германии такой запрос со стороны Украины журналистам не стали комментировать, сославшись на принципиальную конфиденциальность отдельных решений по экспорту вооружений.

Гаубицы Panzerhaubitze 2000, похожие на танки, способны вести огонь на расстоянии более 30 километров.