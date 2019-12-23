Украина показала лучший результат в рейтинге ФИФА за последние шесть лет

Сборная Украины завершила 2019 на 24 позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Как посчитали в Украинской ассоциации футбола (УАФ), это результат является пятым за всю историю национальной команды.

За последние шесть лет это самое высокое место, которое занимала сборная Украины в рейтинге ФИФА по состоянию на конец года. По сравнению с предыдущим декабрьским показателем команда Андрея Шевченко, которая выиграла свою отборочную группу Евро-2020, поднялась на четыре строчки.

Инфографика ffu.ua

Восьмой раз подряд сборная начинает новый год в топ-50 лучших команд мира. Рекордный результат по итогам года было зафиксировано в 2006, когда сборная Украины под руководством Олега Блохина оказалась на 13 строчке реестра. А в ежемесячном рейтинге Украина в свое время даже была на 11 позиции (с февраля по май 2007 года).

Напонмим, подопечные Андрея Шевченко завершили отборочный цикл Евро-2020 без поражений (это первый подобный случай в истории национальной команды). "Сине-желтые" лишь дважды потеряли очки. Всего в 2019 году сборная Украины провела десять матчей (восемь - официальных и два - товарищеских), одержав семь побед.