ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина пока не рассматривает перенос посольства в Израиле в Иерусалим

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский пока не рассматривает перенос посольства в Израиле в Иерусалим. В то же время не исключено открытие торгового офиса в этом городе.

Об этом он заявил в интервью The Jerusalem Post.

"Переезд посольства в настоящее время не входит в нашу повестку дня, но возможность открытия торгового офиса в Иерусалиме может быть изучена", - отметил Зеленский.

Напомним, в декабре 2017 года США признали Иерусалим столицей Израиля, после чего открыли посольство в этом городе. Примеру Вашингтона последовали несколько стран.

Одной из последних на сегодня стран, которые решили перенести свои посольства в Иерусалим, стала Сербия. Также известно, что Румыния планирует перенести свое дипломатическое представительство.

Отметим, на сегодня Иерусалим считают своей столицей как Израиль, так и Палестинская автономия. Причем они не признают такого права за другой стороной. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, в частности, объявил Иерусалим неделимой столицей Израиля. Палестинская автономия считает, что Восточный Иерусалим должен быть столицей Палестины, а Западный Иерусалим - столицей Израиля.

В урегулировании палестино-израильского конфликта принимают активное участие США. Они предлагают, чтобы будущей столицей палестинского государства стал пригород Иерусалима - Абу Дис.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийИзраильИерусалим