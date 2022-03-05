Украина подтвердила открытие гуманитарных коридоров из Мариуполя и Волновахи

Сегодня с 09:00 по киевскому времени открываются гуманитарные коридоры из Мариуполя и Волновахи Донецкой области. По ним из пострадавших городов будут эвакуировать мирных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Сообщается, что информацию о гуманитарных коридорах для эвакуации подтвердил советник главы Офиса преидента Украины Михаил Подоляк.
Обновлено от 09:20
Открытие гуманитарных коридоров подтверждает и глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.
"К вниманию жителей Волновахи и Мариуполя. Что касается эвакуации. В настоящее время есть подтверждение режима тишины с 09:00. В эти минуты прорабатываем детали эвакуации", - отметил он.
Он также призывает доверять только официальной информации, которую размещает Донецкая областная военная администрация.
Напомним, как ранее заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, на время работы гуманитарного коридора будет действовать режим тишины в городе. Предполагается, что это позволит начать восстановление критической инфраструктуры - свет, вода и мобильная связь.
Кроме того, будет возможность обеспечения Мариуполя продуктами и медикаментами первой необходимости.
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