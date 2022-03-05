Украина подтвердила открытие гуманитарных коридоров из Мариуполя и Волновахи

Сообщается, что информацию о гуманитарных коридорах для эвакуации подтвердил советник главы Офиса преидента Украины Михаил Подоляк.

Обновлено от 09:20

Открытие гуманитарных коридоров подтверждает и глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"К вниманию жителей Волновахи и Мариуполя. Что касается эвакуации. В настоящее время есть подтверждение режима тишины с 09:00. В эти минуты прорабатываем детали эвакуации", - отметил он.

Он также призывает доверять только официальной информации, которую размещает Донецкая областная военная администрация.