Україна підтвердила відкриття гуманітарних коридорів з Маріуполя та Волновахи

Повідомляється, що інформацію про гуманітарні коридори для евакуації підтвердив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Оновлено від 09:20

Відкриття гуманітарних коридорів підтверджує голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"До уваги жителів Волновахи та Маріуполя. Щодо евакуації. Наразі є підтвердження режиму тиші з 09:00. У ці хвилини опрацьовуємо деталі евакуації", - зазначив він.

Він також закликає довіряти лише офіційній інформації, яку розміщує Донецька обласна військова адміністрація.