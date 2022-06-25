Украина подпишет "транспортный безвиз" с ЕС: названа дата

По его словам, подписание соглашения запланировано на 29 июня.

"Это может быть плюс-минус несколько дней, но, предварительно, это 29 июня. Оно вступит в силу сразу после подписания", - отметил Найем.

Он также добавил, что после этого украинским компаниям не нужно будет никаких разрешений для автомобильных грузоперевозок по территории стран Евросоюза.