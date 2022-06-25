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Украина подпишет "транспортный безвиз" с ЕС: названа дата

Фото: замминистра инфраструктуры Мустафа Найем (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Соглашение о так называемом "транспортном безвизе" между Украиной и Евросоюзом подпишут 29 июня 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра инфраструктуры Мустафы Найема на телемарафоне.

По его словам, подписание соглашения запланировано на 29 июня.

"Это может быть плюс-минус несколько дней, но, предварительно, это 29 июня. Оно вступит в силу сразу после подписания", - отметил Найем.

Он также добавил, что после этого украинским компаниям не нужно будет никаких разрешений для автомобильных грузоперевозок по территории стран Евросоюза.

Напомним, "транспортный безвиз" был согласован с ЕС в середине июня. Он отменит действующую разрешительную систему, поскольку из-за войны в Украине резко возросли грузоперевозки и экспорт мог бы остановиться уже в сентябре-октябре.

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