Украина подпишет "транспортный безвиз" с ЕС: названа дата

Соглашение о так называемом "транспортном безвизе" между Украиной и Евросоюзом подпишут 29 июня 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра инфраструктуры Мустафы Найема на телемарафоне.

По его словам, подписание соглашения запланировано на 29 июня.

"Это может быть плюс-минус несколько дней, но, предварительно, это 29 июня. Оно вступит в силу сразу после подписания", - отметил Найем.

Он также добавил, что после этого украинским компаниям не нужно будет никаких разрешений для автомобильных грузоперевозок по территории стран Евросоюза.