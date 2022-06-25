Україна підпише "транспортний безвіз" з ЄС: названо дату

Угоду про так званий "транспортний безвіз" між Україною та Євросоюзом підпишуть 29 червня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма на телемарафоні.

За його словами, підписання угоди заплановано на 29 червня.

"Це може бути плюс-мінус кілька днів, але, попередньо, це 29 червня. Вона набуде чинності відразу після підписання", - зазначив Найєм.

Він також додав, що після цього українським компаніям не треба буде жодних дозволів для автомобільних вантажоперевезень по території країн Євросоюзу.