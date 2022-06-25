ru ua
Сб, 25 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна підпише "транспортний безвіз" з ЄС: названо дату

Новость на русском →
Київ, Субота 25 червня 2022 15:44
Україна підпише "транспортний безвіз" з ЄС: названо дату Фото: заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Угоду про так званий "транспортний безвіз" між Україною та Євросоюзом підпишуть 29 червня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма на телемарафоні.

За його словами, підписання угоди заплановано на 29 червня.

"Це може бути плюс-мінус кілька днів, але, попередньо, це 29 червня. Вона набуде чинності відразу після підписання", - зазначив Найєм.

Він також додав, що після цього українським компаніям не треба буде жодних дозволів для автомобільних вантажоперевезень по території країн Євросоюзу.

Нагадавши, "транспортний безвіз" було погоджено з ЄС в середині червня. Він скасує діючу дозвільну систему, оскільки через війну в Україні різко зросли вантажоперевезення і експорт міг би зупинитися вже у вересні-жовтні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Україна Безвізовий режим
NEWS
Україна отримає від Німеччини 1 млрд євро через МВФ: на що підуть кошти
Україна отримає від Німеччини 1 млрд євро через МВФ: на що підуть кошти
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження