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Украина подписала меморандум со спасательными службами четырех стран

Фото: Евгений Енин, первый заместитель министра внутренних дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Представители спасательных служб Украины, Польши, Эстонии, Литвы и Латвии подписали меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

Целью этого меморандума о взаимопонимании является сотрудничество сторон по практической поддержке в условиях внешней вооруженной агрессии. А также относительно восстановления, усовершенствования и развития единой государственной системы гражданской защиты Украины.

"Это те страны, которых не приходилось что-то просить. Они сами помогали нам автомобилями, инструментом, одеждой и сегодня они здесь для того, чтобы увидеть с чем столкнулась Украина, отстаивая не только свою независимость, но и независимость всей Европы", - подчеркнул первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

Еще одна ключевая цель меморандума - способность к готовности и реагированию на пожары и другие чрезвычайные стуации. А также интеграция в соответствующие системы европейского союза.

"Я надеюсь на стратегию безопасности среды, которую мы будем формировать вместе после войны. Это касается безопасного формирования территорий не только Украины, но и Европы", - заявил глава ГСЧС Украины Сергей Крук.

Напомним, с Израиля в Украину будет отправлено полторы тысячи защитных шлемов и столько же бронежилетов, сотни скафандров для разминирования, тысяча противогазов и десятки систем для фильтрации воздуха от ядовитых газов.

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