Україна підписала меморандум з рятувальними службами чотирьох країн

Метою цього меморандуму про взаєморозуміння є співробітництво сторін щодо практичної підтримки в умовах зовнішньої збройної агресії. А також щодо відновлення, удосконалення та розбудови єдиної державної системи цивільного захисту України.

"Це ті країни, яких не доводилося щось просити. Вони самі допомагали нам автомобілями, знаряддям, одягом і сьогодні вони тут для того, щоб побачити з чим стикнулася Україна, виборюючи не тільки свою незалежність, а і незалежність всієї Європи", - наголосив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

Ще одна ключова ціль меморандуму - спроможність до готовності та реагування на пожежі та інші надзвичайні стуації. А також інтеграція у відповідні системи європейського союзу.

"Я маю надію на стратегію безпекового середовища, яку ми будемо формувати разом після війни. Це стосується безпечного формування територій не тільки України, а й Європи", - заявив глава ДСНС України Сергій Крук.