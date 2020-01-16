Deutsche Bahn встретится в Киеве с УЗ для инвестирования в отрасль, – экс-депутат Бундестага

Фото: Немецкий скоростной поезд ICE (bahn.de)

Представители немецкого концерна планируют посетить Киев уже в ближайшее время

Преставители немецкого концерна Deutsche Bahn намерены провести встречу в Киеве с правительством Украины и крупнейшим украинским ж/д перевозчиком "Укрзализныцей" для проработки вопроса стратегического партнерства. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель директора Берлинского центра изучения Восточной Европы и экс-депутат Бундестага Дмитрий Стратиевский, передает РБК-Украина.

По информации экс-депутата Бундестага, представители концерна планируют посетить Киев в ближайшие дни.

"Альянс с Deutsche Bahn - это интересно для Украины, в первую очередь, технологиями и инвестициями в обновление инфраструктуры. Несомненно, лидерам немецкого рынка есть чем поделиться с украинскими коллегами. К этому процессу планируют подключиться Deutsche Bank и E.ON", - говорит экс-депутат.

Напомним, в сентябре 2019 года президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и МИУ разработать план реструктуризации "Укрзализныци", который предусматривает разделение компании на трех операторов: инфраструктурного, грузового и пассажирского, а также производственный блок.

Позже министр Владислав Криклий обещал определиться с руководством УЗ в ближайшее время.

В самой компании отмечают, что разделение предприятия на трех операторов - грузового, пассажирского и инфраструктурного - планируется завершить до конца 2021 года.