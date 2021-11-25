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Украина подписала меморандум с Airbus: закупит самолеты для национальной авиакомпании

Автор: Сергей Новиков

Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о взаимопонимании с авиастроительной компанией Airbus. Он предусматривает закупку самолетов для национальной авиакомпании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Сообщается, что документ подписали министр инфраструктуры Александр Кубраков и вице-президент Airbus в Европе и Центральной Азии Кимон Сотиропулос.

"Документ определяет алгоритм дальнейшего сотрудничества государств в рамках создания национального авиаперевозчика, включая, но не ограничиваясь приобретением воздушных судов", - говорится в сообщении.

По словам Сотиропулоса, в Украине есть очень большой потенциал для туризма и создания нового перевозчика. Создание национальной авиакомпании с нуля позволит сразу инвестировать в более совершенные технологии.

Напомним, весной 2020 года президент Украины Владимир Зеленский обещал, что национальную авиакомпанию будут обслуживать самолеты украинского производства, а именно выпущенные государственным предприятием "Антонов". По его словам, такие самолеты должны использоваться на внутренних перевозках.

Сегодня стало известно, что рабочее название национальной авиакомпании - "Украинские национальные авиалинии" (UNA).

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Владимир ЗеленскийAirbus