Украина подписала меморандум с Airbus: закупит самолеты для национальной авиакомпании

Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о взаимопонимании с авиастроительной компанией Airbus. Он предусматривает закупку самолетов для национальной авиакомпании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Сообщается, что документ подписали министр инфраструктуры Александр Кубраков и вице-президент Airbus в Европе и Центральной Азии Кимон Сотиропулос. "Документ определяет алгоритм дальнейшего сотрудничества государств в рамках создания национального авиаперевозчика, включая, но не ограничиваясь приобретением воздушных судов", - говорится в сообщении. По словам Сотиропулоса, в Украине есть очень большой потенциал для туризма и создания нового перевозчика. Создание национальной авиакомпании с нуля позволит сразу инвестировать в более совершенные технологии.