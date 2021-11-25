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Україна підписала меморандум з Airbus: закупить літаки для національної авіакомпанії

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Київ, Четвер 25 листопада 2021 12:52
Україна підписала меморандум з Airbus: закупить літаки для національної авіакомпанії Фото: підписання меморандуму з Airbus (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Міністерство інфраструктури України підписало меморандум про взаєморозуміння з авіабудівною компанією Airbus. Він передбачає закупівлю літаків для національної авіакомпанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Повідомляється, що документ підписали міністр інфраструктури Олександр Кубраков і віце-президент Airbus в Європі та Центральній Азії Кімон Сотіропулос.

"Документ визначає алгоритм подальшої співпраці держав в рамках створення національного авіаперевізника, включаючи, але не обмежуючись придбанням повітряних суден", - йдеться в повідомленні.

За словами Сотіропулоса, в Україні є дуже великий потенціал для туризму і створення нового перевізника. Створення національної авіакомпанії з нуля дозволить відразу інвестувати в більш досконалі технології.

Нагадаємо, навесні 2020 року президент України Володимир Зеленський обіцяв, що національну авіакомпанію обслуговуватимуть літаки українського виробництва, а саме випущені державним підприємством "Антонов". За його словами, такі літаки повинні використовуватися на внутрішніх перевезеннях.

Сьогодні стало відомо, що робоча назва національної авіакомпанії - "Українські національні авіалінії" (UNA).

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