Україна підписала меморандум з Airbus: закупить літаки для національної авіакомпанії
Міністерство інфраструктури України підписало меморандум про взаєморозуміння з авіабудівною компанією Airbus. Він передбачає закупівлю літаків для національної авіакомпанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.
Повідомляється, що документ підписали міністр інфраструктури Олександр Кубраков і віце-президент Airbus в Європі та Центральній Азії Кімон Сотіропулос.
"Документ визначає алгоритм подальшої співпраці держав в рамках створення національного авіаперевізника, включаючи, але не обмежуючись придбанням повітряних суден", - йдеться в повідомленні.
За словами Сотіропулоса, в Україні є дуже великий потенціал для туризму і створення нового перевізника. Створення національної авіакомпанії з нуля дозволить відразу інвестувати в більш досконалі технології.
Нагадаємо, навесні 2020 року президент України Володимир Зеленський обіцяв, що національну авіакомпанію обслуговуватимуть літаки українського виробництва, а саме випущені державним підприємством "Антонов". За його словами, такі літаки повинні використовуватися на внутрішніх перевезеннях.
Сьогодні стало відомо, що робоча назва національної авіакомпанії - "Українські національні авіалінії" (UNA).