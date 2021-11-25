Україна підписала меморандум з Airbus: закупить літаки для національної авіакомпанії

Міністерство інфраструктури України підписало меморандум про взаєморозуміння з авіабудівною компанією Airbus. Він передбачає закупівлю літаків для національної авіакомпанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента .

Повідомляється, що документ підписали міністр інфраструктури Олександр Кубраков і віце-президент Airbus в Європі та Центральній Азії Кімон Сотіропулос.

"Документ визначає алгоритм подальшої співпраці держав в рамках створення національного авіаперевізника, включаючи, але не обмежуючись придбанням повітряних суден", - йдеться в повідомленні.

За словами Сотіропулоса, в Україні є дуже великий потенціал для туризму і створення нового перевізника. Створення національної авіакомпанії з нуля дозволить відразу інвестувати в більш досконалі технології.