Украина подписала договор с Египтом о передаче осужденных лиц

Министр юстиции Украины Денис Малюська и его коллега из Египта Омар Марван подписали договор между странами о передаче осужденных лиц. Церемония прошла в онлайн-режиме.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста .

"Сегодня в онлайн-режиме состоялась торжественная церемония подписания договора между Украиной и Арабской Республикой Египет о передаче осужденных лиц", - отмечается в сообщении.

По словам Малюськи, подписание этого договора Украиной и Египтом "является важным шагом для дальнейшего урегулирования вопроса взаимной передачи осужденных лиц" между странами.

"С заключением договора будут созданы надлежащие правовые основания для эффективного сотрудничества между компетентными органами обоих государств по вопросам передачи осужденных лиц", - уточнил министр.

Отмечается, что в связи с подписанием договора о передаче осужденных лиц в Украину скоро вернутся двое украинцев, которых приговорили в Египте к 25 годам лишения свободы.

Фото: Украина и Египет подписали договор о передаче осужденных лиц (minjust.gov.ua)