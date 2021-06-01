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Украина подписала договор с Египтом о передаче осужденных лиц

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Киев, Вторник 01 июня 2021 17:43
Украина подписала договор с Египтом о передаче осужденных лиц Фото: Украина и Египет подписали договор о передаче осужденных лиц (minjust.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр юстиции Украины Денис Малюська и его коллега из Египта Омар Марван подписали договор между странами о передаче осужденных лиц. Церемония прошла в онлайн-режиме.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

"Сегодня в онлайн-режиме состоялась торжественная церемония подписания договора между Украиной и Арабской Республикой Египет о передаче осужденных лиц", - отмечается в сообщении.

По словам Малюськи, подписание этого договора Украиной и Египтом "является важным шагом для дальнейшего урегулирования вопроса взаимной передачи осужденных лиц" между странами.

"С заключением договора будут созданы надлежащие правовые основания для эффективного сотрудничества между компетентными органами обоих государств по вопросам передачи осужденных лиц", - уточнил министр.

Отмечается, что в связи с подписанием договора о передаче осужденных лиц в Украину скоро вернутся двое украинцев, которых приговорили в Египте к 25 годам лишения свободы.

Фото: Украина и Египет подписали договор о передаче осужденных лиц (minjust.gov.ua)

Напомним, в конце мая Минюст не согласовал приказ Мининфраструктуры об ограничении сроков эксплуатации вагонов из-за возможной поддержки крупных компаний, которые ввозят такой подержанный подвижной состав на территорию Украины.

Отметим, в апреле 2021 года Госбюро расследований и Нацполиция проводили обыски в "Укрзализныце", ряде компаний, которые принимали участие в схеме незаконных поставок подержанных вагонов из России. В перечне компаний - "Альфара", "Пиеспи капитал", "БГС Рейл". Кроме того, обыски проводили и в офисе у Адомаса Аудицкаса.

Как сообщало РБК-Украина, министерство юстиции вернуло приказ Министерства инфраструктуры "Об утверждении порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте", отказав ему в государственной регистрации. Теперь приказ должен быть отменен.

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