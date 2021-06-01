ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна підписала договір з Єгиптом про передачу засуджених осіб

Новость на русском →
Київ, Вівторок 01 червня 2021 17:43
Україна підписала договір з Єгиптом про передачу засуджених осіб Фото: Україна і Єгипет підписали договір про передачу засуджених осіб (minjust.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр юстиції України Денис Малюська і його колега з Єгипту Омар Марван підписали договір між країнами про передачу засуджених осіб. церемонія пройшла в онлайн-режимі.

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.

"Сьогодні в онлайн-режимі відбулася урочиста церемонія підписання договору між Україною та Арабською Республікою Єгипет про передачу засуджених осіб", - наголошується в повідомленні.

За словами Малюськи, підписання цього Договору Україною та Єгиптом "є важливим кроком для подальшого врегулювання питання взаємної передачі засуджених осіб" між країнами.

"З укладенням договору будуть створені належні правові підстави для ефективної співпраці між компетентними органами обох держав з питань передачі засуджених осіб", - уточнив міністр.

Відзначається, що у зв'язку з підписанням договору про передачу засуджених осіб в Україну скоро повернуться двоє українців, яких засудили в Єгипті до 25 років позбавлення волі.

Фото: Україна і Єгипет підписали договір про передачу засуджених осіб (minjust.gov.ua)

Нагадаємо, наприкінці травня Мін'юст не погодив наказ Мінінфраструктури Про обмеження термінів експлуатації вагонів через можливу підтримку великих компаній, які ввозять такий старий рухомий склад на територію України.

Зазначимо, у квітні 2021 року Держбюро розслідувань і Нацполіція проводили обшуки в" Укрзалізниці", ряді компаній, які брали участь у схемі незаконного постачання старих вагонів з Росії. У переліку компаній - "Альфара", "Пієспі капітал", "БГС Рейл". Крім того, обшуки проводили і в офісі у Адомаса Аудіцкаса.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство юстиції повернуло наказ Міністерства інфраструктури "Про затвердження Порядку встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів на залізничному транспорті", відмовивши йому в державній реєстрації. Тепер наказ повинен бути скасований.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Україна Єгипет Міністерство юстиції України
NEWS
Кремль про транзит газу по Україні: відмови не буде після запуску "Північного потоку-2"
Кремль про транзит газу по Україні: відмови не буде після запуску "Північного потоку-2"
DAILY
По той бік закону. Чим завершилися гучні справи щодо поліцейського свавілля
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна По той бік закону. Чим завершилися гучні справи щодо поліцейського свавілля