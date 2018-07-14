Украина поднялась в рейтинге инновационных стран на семь позиций за год

Таким образом, Украина занимает в рейтинге 43 место

В рейтинге инновационных стран Украина поднялась на 43 место. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter.

По словам Порошенко, за год наше государство поднялась на семь ступенек, а за последние три года - более чем на 20 позиций.

"Украина поднялась в рейтинге инновационных стран на 43 место, поднявшись за год на семь ступеней. За три последних года Украине удалось подняться в этом рейтинге более, чем на 20 позиций", - сообщил глава государства.

Напомним, в начале июля международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные рейтинги Украины по национальной шкале с "uaBBB-" до "uaBBB" в связи с пересмотром критериев оценки.

Ранее S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B", прогноз - "стабильный".

Стоит также отметить, что Украина поднялась на две позиции в рейтинге безопасности стран мира, заняв 152-е место в рейтинге уровня безопасности среди 163 стран мира.