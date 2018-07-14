Україна піднялась у рейтингу інноваційних країн на сім позицій за рік

Таким чином, Україна посідає у рейтингу 43 місце

У рейтингу інноваційних країн Україна піднялась на 43 місце. Про це повідомив президент України Петро Порошенко у своєму Twitter.

За словами Порошенка, за рік наша держава піднялася на сім сходинок, а за останні три роки - більше, ніж на 20 позицій.

"Україна піднялась у рейтингу інноваційних країн на 43 місце, піднявшись за рік на сім сходинок. За три останні роки Україні вдалося піднятися у цьому рейтингу більш, ніж на 20 позицій", - повідомив голова держави.

Нагадаємо, на початку липня міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило довгострокові рейтинги України за національною шкалою з "uaBBB-" до "uaBBB" у зв'язку з переглядом критеріїв оцінки.

Раніше S&P Global Ratings (S&P) підтвердило довгострокові і короткострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті на рівні "B-/B", прогноз - "стабільний".

Варто також відзначити, що Україна піднялася на дві позиції у рейтингу безпеки країн світу, зайнявши 152-е місце в рейтингу рівня безпеки серед 163 країн світу.