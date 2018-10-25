Украина поднялась в рейтинге футбольных сборных ФИФА

Сборная Украины поднялась в рейтинге на две позиции
Украина поднялась на 27 позицию в обновленном рейтинге футбольных сборных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ФИФА.
По данным, указанным на сайте ФИФА, Украина поднялась на две позиции и заняла 27 место. В активе национальной сборной 1490 очков.
Отметим, рейтинг возглавляет Бельгия, Франция опустилась на вторую позицию. Тройку лидеров замыкает Бразилия, далее идут Хорватия, Англия, Уругвай, Португалия, Швейцария, Испания и Дания.
Фото: рейтинг FIFA (fifa.com)
Напомним, 16 октября сборная Украины обыграла Чехию и досрочно выиграла группу Лиги наций. Автором единственного гола на 43 минуте матча стал полузащитник Руслан Малиновский. После победы сборная Украины набрала 9 очков в группе 1 дивизиона В Лиги наций и досрочно заняла первое место. Таким образом, команда повысилась в классе и в следующем розыгрыше турнира сыграет в дивизионе А.
До этого в товарищеском матче сборная Украины сыграла вничью против команды Италии. Счет в матче на 55 минуте открыл Федерико Бернардески, но через 7 минут Малиновский забил ответный гол.