Україна піднялася в рейтингу футбольних збірних ФІФА

Фото: гравець збірної України з футболу Руслан Малиновський (ffu.ua)

Збірна України піднялася в рейтингу на дві позиції

Україна піднялася на 27 позицію в оновленому рейтингу футбольних збірних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ФИФА.

За даними, вказаними на сайті ФІФА, Україна піднялася на дві позиції і зайняла 27 місце. В активі національної збірної 1490 очок.

Зазначимо, рейтинг очолює Бельгія, Франція опустилася на другу позицію. Трійку лідерів замикає Бразилія, далі йдуть Хорватія, Англія, Уругвай, Португалія, Швейцарія, Іспанія і Данія.

Фото: рейтинг FIFA (fifa.com)

Нагадаємо, 16 жовтня збірна України обіграла Чехію і достроково виграла групу Ліги націй. Автором єдиного голу на 43 хвилині матчу став півзахисник Руслан Малиновський. Після перемоги збірна України набрала 9 очок у групі 1 дивізіону В Ліги націй і достроково посіла перше місце. Таким чином, команда підвищилася в класі і в наступному розіграші турніру зіграє в дивізіоні А.

До цього в товариському матчі збірна України зіграла внічию проти команди Італії. Рахунок в матчі на 55 хвилині відкрив Федеріко Бернардескі, але за 7 хвилин Малиновський забив гол.