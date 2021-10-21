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Украина поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА

Автор: Александр Мороз

Украина в обновленном рейтинге футбольных сборных поднялась на одну строчку и теперь занимает 26 место. Позицию удалось улучшить за счет октябрьских матчей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ФИФА.

В этом месяце сборная Украины провела два матча в отборе на Чемпионат мира-2022 в Катаре, обыграв Финляндию (2:1) и сыграв вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1).

В таблице европейских сборных Украина занимает 16-е место.

Отметим, рейтинг ФИФА возглавляет Бельгия, далее идут Бразилия и Франция. В топ-10 также вошли Италия, Англия, Аргентина, Испания, Португалия, Мексика и Дания.

Напомним, ранее сообщалось, что ФИФА начала продвигать идею проведения Чемпионата мира по футболу каждые два года, но в Европе не согласны с этим предложением.

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