ФИФА желает проводить чемпионат мира каждые два года. Еврокомиссия выступает против этого
Еврокомиссия не поддерживает ФИФА касаемо проведения чемпионата мира по футболу каждые два года. Согласно опросу, фанатам больше нравится четырехлетний цикл.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По словам еврокомиссара по продвижению европейского образа жизни Маргаритиса Схинаса, футбольные федерации ЕС поддерживают и уважают действующую модель проведения чемпионата и не заинтересованы в коммерческих вопросах.
В конце концов, предложение от ФИФА поддерживают Саудовская Аравия, бывший менеджер "Арсенала" Арсен Венгер и национальные федерации Азии и Африки.
После опроса среди футбольных фанатов, оказалось, что им больше нравится стандартная модель чемпионата, то есть, четырехлетний цикл.
Согласно отчету европейских законодателей, в конце октября комитет по культуре проголосует, чтобы призвать спортивные организации сохранить частоту проведения международных чемпионатов и турниров.