Фото: дороги в Украине (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

По итогам 2020 года Украина поднялась на 20 позиций в рейтинге качества дорог. Теперь наша страна занимает в нем 126 место.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Facebook.

Сообщается, что Украина поднялась в рейтинге The Legatum Prosperity Index - индекс процветания. В целом в этом индексе Украина поднялась на 4 позиции по сравнению с 2019 годом и на 19 по сравнению с 2018 годом.

Стремительный подъем в рейтинге дорог позволил усилить позиции по более общим показателям:

в рейтинге "Транспорт" +12 позиций (73 место);

в рейтинге "Доступ к рынку и инфраструктура" +10 позиций (77 место).

Индекс процветания - совокупный показатель, который учитывает экономический рост страны, уровень образования, медицины, личного благосостояния и качества жизни и так далее.

Отметим, более подробно о прогрессе в этом рейтинге читайте в новости "Украина поднялась в рейтинге процветания".

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине могут разрешить реконструировать дороги без получения специального разрешения на строительные работы.