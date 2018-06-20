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Интервью

Украина поддерживает выход США из Совета ООН по правам человека, - МИД

НовостиПолитика    20.06.2018 - 22:08
Фото: МИД (РБК-Украина)
Фото: МИД (РБК-Украина)

Министерство иностранных дел заявило, что Совет ООН сейчас находится в кризисе

Украина поддержала Соединенные Штаты в их решении выйти из состава Совета ООН по правам человека. Об этом говорится в комментарии МИД.

"Мы понимаем позицию Соединенных Штатов Америки и их беспокойство относительно эффективности работы СПЧ. Решение США относительно досрочного прекращения членства в Совете не стало неожиданностью", - завили в Министерстве.

Министерство иностранных дел заявило, что Совет ООН сейчас находится в кризисе.

Украинский МИД заявляет о негативных тенденциях в работе ООН на направлении защиты прав человека.

В Министерстве сообщили, что в Совете ООН фактически "устранили правозащитную тематику" с площадки диалога в Нью-Йорке.

Украина участвовала в создании Совета ООН по правам человека в 2006 году и изначально была членом этого органа. В 2018 году Украина снова получила членство в Совете ООН по правам человека.

Напомним, раннее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки заявили во вторник, 19 июня, о выходе из Совета ООН по правам человека.

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Теги публикации: ООН, Соединенные Штаты Америки, Украина  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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