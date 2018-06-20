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Інтерв'ю

Україна підтримує вихід США з Ради ООН з прав людини, - МЗС

НовиниПолітика    20.06.2018 - 22:08
Фото: МЗС (РБК-Україна)
Фото: МЗС (РБК-Україна)

Міністерство закордонних справ заявило, що Рада ООН наразі перебуває у кризі

Україна підтримала Сполучені Штати у їхньому рішенні вийти зі складу Ради ООН з прав людини. Про це йдеться у коментарі МЗС.

"Ми розуміємо позицію Сполучених Штатів Америки та їхнє занепокоєння щодо ефективності роботи РПЛ. Рішення США щодо дострокового припинення членства у Раді не стало несподіванкою", - завили у Міністерстві.

Міністерство закордонних справ заявило, що Рада ООН наразі перебуває у кризі.

Українське МЗС заявляє про негативні тенденції у роботі ООН на напрямку захисту прав людини.

У Міністерстві повідомили, що в Раді ООН фактично "усунули правозахисну тематику" з майданчика діалогу в Нью-Йорку.

Україна брала участь у створенні Ради ООН з прав людини в 2006 році та від початку була членом цього органу. У 2018 році Україна знову набула членства у Раді ООН з прав людини.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки заявили у вівторок, 19 червня, про вихід з Ради ООН з прав людини.

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Теги публікації: ООН, Сполучені Штати Америки, Україна  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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