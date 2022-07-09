Украина может поддержать европейскую энергетическую безопасность, - Тимченко

"Украина имеет возможность использовать свою географическую близость и существующие связи с европейскими энергетическими рынками, чтобы поддержать европейскую энергетическую безопасность. Это возможно благодаря богатым ветровым и солнечным ресурсам, потенциалу в добыче газа, инфраструктуре хранения газа и будущему производству зеленого водорода", - сказал он.

Тимченко подчеркнул, что международные инвесторы уже выразили готовность к реализации этого потенциала, но для этого необходимы политические гарантии и прозрачные правила игры, которые Украина должна обеспечить.

Также он добавил, что Ukraine Recovery Conference – является свидетельством того, что никто из западных партнеров не сомневается, что Украина выйдет победителем из войны.

"Ukraine Recovery Conference - это первый этап и значимое событие на пути к восстановлению послевоенной Украины, которое должно происходить в слаженной сотрудничества с международными партнерами", - подытожил Тимченко.

Напомним, что в ходе конференции в швейцарском Лугано в понедельник, 4 июля, был представлен план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики Украины до 2032 года.