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Украина может поддержать европейскую энергетическую безопасность, - Тимченко

Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Артем Горовенко

Благодаря географической близости с Европой и существующим связям с европейскими энергетическими рынками Украина может помочь поддержать энергетическую безопасность ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

"Украина имеет возможность использовать свою географическую близость и существующие связи с европейскими энергетическими рынками, чтобы поддержать европейскую энергетическую безопасность. Это возможно благодаря богатым ветровым и солнечным ресурсам, потенциалу в добыче газа, инфраструктуре хранения газа и будущему производству зеленого водорода", - сказал он.

Тимченко подчеркнул, что международные инвесторы уже выразили готовность к реализации этого потенциала, но для этого необходимы политические гарантии и прозрачные правила игры, которые Украина должна обеспечить.

Также он добавил, что Ukraine Recovery Conference – является свидетельством того, что никто из западных партнеров не сомневается, что Украина выйдет победителем из войны.

"Ukraine Recovery Conference - это первый этап и значимое событие на пути к восстановлению послевоенной Украины, которое должно происходить в слаженной сотрудничества с международными партнерами", - подытожил Тимченко.

Напомним, что в ходе конференции в швейцарском Лугано в понедельник, 4 июля, был представлен план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики Украины до 2032 года.

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ЕвросоюзМаксим Тимченко