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Україна може підтримати європейську енергетичну безпеку, - Тімченко

Фото: Максим Тімченко (прес-служба ДТЕК)
Автор: Артем Горовенко

Завдяки географічній близькості з Європою та існуючим зв’язкам з європейськими енергетичними ринками Україна може допомогти підтримати енергетичну безпеку ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка.

"Україна має можливість використати свою географічну близькість та існуючі зв’язки з європейськими енергетичними ринками, щоб підтримати європейську енергетичну безпеку. Це можливо завдяки багатим вітровим та сонячним ресурсам, потенціалу у видобутку газу, інфраструктурі зберігання газу та майбутнього виробництва зеленого водню", - сказав він.

Тімченко підкреслив, що міжнародні інвестори вже висловили готовність до реалізації цього потенціалу, але для цього необхідні політичні гарантії та прозорі правила гри, які Україна має забезпечити.

Також він додав, що Ukraine Recovery Conference – є свідченням того, що ніхто серед західних партнерів не сумнівається, що Україна вийде переможцем з війни.

"Ukraine Recovery Conference - це перший етап та значуща подія на шляху до відновлення повоєнної України, яке має відбуватися в злагодженій співпраці з міжнародними партнерами", - підсумував Тімченко.

Нагадаємо, що у ході конференції у швейцарському Лугано у понеділок, 4 липня, було представлено план будівництва 30 ГВт "зеленої" енергетики України до 2032 року.

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ЕвросоюзМаксим Тимченко