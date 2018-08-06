Україна подасть в ЄСПЛ комплексний позов щодо в'язням Кремля, - Мін'юст

Комплексний міждержавний позов щодо в'язнів Кремля Україна подасть в ЄСПЛ наступного тижня

Україна готувається подати комплексний міждержавний позов в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) щодо українських політв'язнів, незаконно утримуваних Росією. Про це сказав заступник глави Міністерства юстиції України з питань євроінтеграції Сергій Пєтухов в ефірі "5 каналу".

За словами Пєтухова, позов передадуть в ЄСПЛ на наступному тижні. Такий позов, як вважає заступник голови Мін'юсту, допоможе привернути до проблеми в'язнів Кремля увагу міжнародної громадськості.

"Це певна категорія осіб, яких Росія навмисно переслідує за їх підтримку територіальної цілісності України, їх проукраїнську позицію, викрадаючи в Криму або на території Росії", - сказав Пєтухов.

Він також розповів про ще один позов України, поданий в ЄСПЛ. Йдеться про референдум і захоплення Криму, який стосувався комплексного порушення прав людини в Криму.

"Ми очікуємо, що в кінці цього року або на початку наступного року почнеться розгляд справи в Страсбурзі", - зазначив Пєтухов.

Нагадаємо, 25 липня 2018 року Європейський суд з прав людини закликав незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова припинити голодування та прийняти будь-яке лікування, яке покращить його стан.