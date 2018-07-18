Минюст планирует подать очередной иск против РФ в ЕСПЧ

Петренко сообщил, что иск в ЕСПЧ уже готов

Минюст планирует подать очередной иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) относительно украинских политзаключенных в ближайшее время. Об этом сегодня на брифинге по случаю 100-летия украинской юстиции сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает корреспондент РБК-Украина.



"Подача этого иска была отстрочена, рассчитывая на то, что удастся договориться о возврате украинцев по дипломатическим каналам. Но мы видим, что с каждым днем ​​эти шансы уменьшаются, государство-агрессор абсолютно цинично относится к украинским гражданам, исключительно как к пленникам и способ шантажа. Поэтому, после консультаций с МИД, нашими дипломатами, будем подавать комплексный иск о том, что в России происходит преследование украинских граждан по национальному признаку", - сказал он.

Вместе с тем Петренко добавил, что такой иск в ЕСПЧ уже готов.

"Сейчас необходимо принять только окончательное решение, чтобы не навредить тем украинским гражданам, которые сейчас находятся в российских тюрьмах, и тогда уже подавать его в ЕСПЧ", - сказал глава Минюста.

Напомним, осужденный на 20 лет заключения по делу "крымских террористов" режиссер Сенцов объявил бессрочную голодовку - он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России.

Сенцов сказал, что будет голодать даже до фатального конца.