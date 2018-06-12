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Україна сьогодні подає до суду ООН меморандум про фінансування Росією тероризму

НовиниПолітика    12.06.2018 - 12:49
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Україна подасть меморандум про фінансування РФ тероризму та расову дискримінацію

Україна сьогодні, 12 червня, подає до Міжнародного суду ООН меморандум про фінансування тероризму з боку Російської Федерації. Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Сьогодні РФ отримає від нас своєрідний "подарунок" в МС ООН. Він важить близько 90 кг, складається з 17 500 сторінок тексту і міститьсяву 29 томах. Подаємо наш меморандум по фінансуванню тероризму та расовій дискримінації", - зазначив Клімкін.

 

У той же час президент України Петро Порошенко назвав символічним той факт, що суд ООН визначив дату подання меморандуму щодо РФ саме 12 червня - у День Росії. Відзначимо, меморандум стосується справи України проти РФ про порушення Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

"Подання меморандуму у справі проти Росії - важливий етап в доказі того, що за всі свої протиправні дії РФ несе відповідальність. Весь світ переконує Росію визнати неправомірність своїх дій і забратися з окупованих районів Донбасу і Криму", - додав Порошенко.

За його словами, Міжнародний суд ООН надасть належну оцінку діям РФ в Україні.

 

ПП: Дуже символічно, що Міжнародний Суд ООН визначив саме 12 червня – день Росії – для подачі Меморандуму у справі...

Опубліковано Петром Порошенком 12 червня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд в Гаазі зобов'язав Російську Федерацію виплатити компенсацію українським інвесторам через анексію Криму.

 

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Теги публікації: ООН, Російська Федерація, Україна, Гаага  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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