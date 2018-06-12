Україна сьогодні подає до суду ООН меморандум про фінансування Росією тероризму

Україна подасть меморандум про фінансування РФ тероризму та расову дискримінацію

Україна сьогодні, 12 червня, подає до Міжнародного суду ООН меморандум про фінансування тероризму з боку Російської Федерації. Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Сьогодні РФ отримає від нас своєрідний "подарунок" в МС ООН. Він важить близько 90 кг, складається з 17 500 сторінок тексту і міститьсяву 29 томах. Подаємо наш меморандум по фінансуванню тероризму та расовій дискримінації", - зазначив Клімкін.

Сьогодні РФ отримає від нас своєрідний «подарунок» в МС ООН. Він важить близько 90 кг, складається з 17 500 сторінок тексту і міститься в 29 томах. Подаємо наш меморандум по фінансуванню тероризму і расовій дискримінації. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 12, 2018

У той же час президент України Петро Порошенко назвав символічним той факт, що суд ООН визначив дату подання меморандуму щодо РФ саме 12 червня - у День Росії. Відзначимо, меморандум стосується справи України проти РФ про порушення Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

"Подання меморандуму у справі проти Росії - важливий етап в доказі того, що за всі свої протиправні дії РФ несе відповідальність. Весь світ переконує Росію визнати неправомірність своїх дій і забратися з окупованих районів Донбасу і Криму", - додав Порошенко.

За його словами, Міжнародний суд ООН надасть належну оцінку діям РФ в Україні.

ПП: Дуже символічно, що Міжнародний Суд ООН визначив саме 12 червня – день Росії – для подачі Меморандуму у справі... Опубліковано Петром Порошенком 12 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд в Гаазі зобов'язав Російську Федерацію виплатити компенсацію українським інвесторам через анексію Криму.