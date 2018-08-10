Україна подала в ЄСПЛ позов проти Росії за порушення прав політв'язнів

В заяві описано порушення 71 політв'язню

Україна подала позов в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) проти Росії за порушення прав українських політв'язнів. Про це Facebook повідомив заступник міністра юстиції - уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина.

"Ми щойно подали нову міждержавну заяву до Європейського суду з прав людини щодо українських політв'язнів Кремля", - написав він.

В заяві описано порушення щодо 71 політв'язня на 130 сторінках із близько трьома тисячами сторінок доповнень.

Відзначимо, що в заяві уряд України інформує про системні порушення з боку Росії конвенції про захист прав людини та основних свобод, а саме:

Ст. 3 (заборона катувань та принижуючого гідність поводження);

Ст. 5 (особиста свобода);

Ст. 6 (справедливий суд);

Ст. 8 (повагу до особистого і сімейного життя);

Ст. 10 (свобода вираження);

Ст. 13 (ефективний засіб захисту);

Ст. 18 (заборона використання дозволених Конвенцією обмежень прав для цілей інших, ніж ті, для яких вони були передбачені).

Також Ліщина додав, що щодо Станіслава Клиха, Володимира Балуха, Еміра-Усеіна Куку, Сергія Литвинова додатково подані заяви за правилом 39 конвенції про надання належного медичного забезпечення та інформації про стан здоров'я.

Нагадаємо, на початку серпня повідомлялося, що Україна готується подати комплексний міждержавний позов до ЄСПЛ по українських політв'язнях, яких незаконно утримує Росія. Такий позов, як вважають в Мін'юсті, допоможе залучити до проблеми в'язнів Кремля увагу міжнародної громадськості.