UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина побеждает Россию в информационной войне, - WP

Фото: президент Владимир Зеленский выступает перед Конгрессом США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американские эксперты считают, что Украина побеждает Российскую Федерацию в информационной войне. В частности, это показало выступление украинского президента Владимира Зеленского перед американским Конгрессом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Выступая перед Конгрессом, Зеленский показал американским законодательствам видеоролик с последствиями российской агрессии против Украины - уничтоженные города, раненые дети и братские могилы. Это позволило украинским властям заручиться поддержкой Конгресса и усилить давление на администрацию президента США Джо Байдена.

Как отметил автор книги "Новые правила войны" и старший научный сотрудник Атлантического совета Шон

"Возможно, Россия побеждает в перестрелке, но Украина побеждает информационную войну. Это ключ к получению поддержки и сочувствия от союзников", - пояснил он.

Кроме того, в представители НАТО отмечают психологические операции, которые проводит Украина. В частности, публикация видеороликов с захваченными в плен российскими военными.

"Они прекрасно разбираются в стратегической связи - средствах массовой информации, информационных операциях, а также психологических операциях. Я надеюсь, что западные страны возьмут с них пример", - сказал высокопоставленный представитель НАТО.

Напомним, после выступления Зеленского в Конгрессе президент США объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаРоссийская ФедерацияИнформационная атакаВойна России против УкраиныСоединенные Штаты АмерикиВладимир Зеленский