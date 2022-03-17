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Украина побеждает Россию в информационной войне, - WP

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Вашингтон, Четверг 17 марта 2022 19:19
Украина побеждает Россию в информационной войне, - WP Фото: президент Владимир Зеленский выступает перед Конгрессом США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американские эксперты считают, что Украина побеждает Российскую Федерацию в информационной войне. В частности, это показало выступление украинского президента Владимира Зеленского перед американским Конгрессом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Выступая перед Конгрессом, Зеленский показал американским законодательствам видеоролик с последствиями российской агрессии против Украины - уничтоженные города, раненые дети и братские могилы. Это позволило украинским властям заручиться поддержкой Конгресса и усилить давление на администрацию президента США Джо Байдена.

Как отметил автор книги "Новые правила войны" и старший научный сотрудник Атлантического совета Шон Макфейт, в информационной войне начала побеждать Украина, что позволяет получить еще больше помощи.

"Возможно, Россия побеждает в перестрелке, но Украина побеждает информационную войну. Это ключ к получению поддержки и сочувствия от союзников", - пояснил он.

Кроме того, в представители НАТО отмечают психологические операции, которые проводит Украина. В частности, публикация видеороликов с захваченными в плен российскими военными.

"Они прекрасно разбираются в стратегической связи - средствах массовой информации, информационных операциях, а также психологических операциях. Я надеюсь, что западные страны возьмут с них пример", - сказал высокопоставленный представитель НАТО.

Напомним, после выступления Зеленского в Конгрессе президент США объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине.

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