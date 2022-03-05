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Украина победит в войне. Но цена победы будет зависеть от помощи партнеров, - Кулеба

Новина українською →
Украина, Суббота 05 марта 2022 22:08
Украина победит в войне. Но цена победы будет зависеть от помощи партнеров, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что наша страна победит в войне с Россией. Однако цена этой победы будет зависеть от помощи, которую партнеры предоставят Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя МИД Украины Олега Николенко.

Сегодня состоялась встреча Кулебы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Дипломаты встретились на украинско-польской границе, чтобы обсудить войну с Россией.

"Украина победит в этой войне, потому что украинцы поднялись на Народную войну за свою землю, и правда на нашей стороне. Вопрос в цене победы. Если партнеры продолжат действовать решительно, увеличивать экономическое и политическое давление на РФ, предоставлять необходимое нам оружие, цена будет ниже для Украины. Это спасет много жизней", - подчеркнул Кулеба.

Глава украинского МИД призвал срочно усилить оборонные способности Украины, в частности для защиты неба от российской авиации и ракет. В этом контексте Кулеба и Блинкен согласовали дальнейшие шаги для усиления обороны Украины.

"Путин совершил ужасную, ужасную ошибку во многих смыслах. Он считал, что Украины не существует как независимого государства. Украинский народ сейчас ежедневно доказывает прямо противоположное. Сила, решительность и целеустремленность украинцев с поддержкой США и всего мира в конце концов одержит победу. Я говорю это прямо. Я соглашаюсь с министром Кулебой, что вопрос в цене победы. США настроены приложить максимум усилий, чтобы она была как можно меньше",- заявил Блинкен.

Напомним, НАТО отказалось закрыть небо над Украиной. Как заявил президент Владимир Зеленский, Альянс дал России "зеленый свет" для бомбардировки Украины.

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