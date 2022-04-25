Україна може перемогти Росію за правильної підтримки, - Пентагон

"З точки зору їх здатності перемагати - перший крок до перемоги - це віра в те, що ти можеш перемогти. І тому вони вірять, що можуть перемогти. Ми віримо , що ми - вони - можемо перемогти, якщо у них буде правильне обладнання, правильна підтримка, і ми збираємося зробити все, що в наших силах, і продовжимо робити все, що в наших силах", - додав Остін.