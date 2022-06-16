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Украина победит Россию, но это может произойти и через 10 лет, - Чмут

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Киев, Четверг 16 июня 2022 11:53
Украина победит Россию, но это может произойти и через 10 лет, - Чмут Фото: директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Украина однозначно победит в войне, которую развязала против нее Россия. Однако это может занять и до 10 лет.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

"Уже были у нас такие специалисты в Украине, которые рассказывали, что враг через две-три недели - и все. Уже два-три месяца и как-то не очень. И чем ближе к линии соприкосновения, тем это "не очень" усиливается, скажем так. Хотя стратегически и глобально я пока не вижу, что мы проиграли или проиграем. Мне кажется, Украина держится очень достойно, и в будущем мы однозначно выиграем. Просто вопрос этого промежутка будущего", - объясняет Чмут.

На вопрос журналиста, может ли время до победы Украины занять годы, он ответил, что "это может быть и 10 лет".

Напомним, также директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут рассказал, что Россия может бить ракетами по украинским городам еще десятилетия.

Добавим, также он пояснил, что временная потеря территории в условиях полномасштабной войны - это нормально и допустимо с точки зрения военной стратегии.

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