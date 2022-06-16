Україна переможе Росію, але це може статися й через 10 років, - Чмут

Україна однозначно переможе у війні, яку розв'язала проти неї Росія. Однак це може зайняти і до 10 років.

"Вже були у нас такі фахівці в Україні, які розповідали, що ворог через два-три тижні - і все. Вже два-три місяці і якось не дуже. І чим ближче до лінії зіткнення, тим це "не дуже" посилюється, скажімо так. Хоча стратегічно і глобально я поки не вбачаю, що ми програли або програємо. Мені здається, Україна тримається дуже достойно, і в майбутньому ми однозначно виграємо. Просто питання цього проміжку майбутнього", - пояснює Чмут.

На питання журналіста, чи може час до перемоги України зайняти роки, він відповів, що "це може бути і 10 років".