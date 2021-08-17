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Украина не платила за первый рейс из Афганистана: МИД раскрыл подробности эвакуации

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Киев, Вторник 17 августа 2021 19:08
Украина не платила за первый рейс из Афганистана: МИД раскрыл подробности эвакуации Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина не платила за первый эвакуационный рейс с территории Афганистана. Украинских граждан эвакуировали из Кабула с помощью частного рейса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в эфире канала "Украина 24".

"Мы не платили за этот самолет, потому что мы начали заранее искать варианты эвакуации. Обычно, при эвакуации ты отправляешь свой самолет, он забирает кого-то и возвращается. Эта опция была для нас недоступной, так как происходил захват власти и аэропорт не принимал самолеты. Поэтому мы начали искать другие варианты и нашли украинский частный самолет, который находился в аэропорту Кабула", - рассказал он.

По словам министра, владельцы самолета проявили понимание и взаимодействовали с украинским правительством.

"Это произошло менее чем за 24 часа. Мы бы вывезли больше граждан, но они не могли физически добраться до аэропорта", - пояснил Кулеба.

Напомним, первый эвакуационный рейс доставил из Афганистана в Украину почти 80 человек, из них 8 украинцев. Среди эвакуированных были граждане Афганистана, часть из которых попросили об убежище в Украине.

Отметим, эвакуации из Афганистана по состоянию на сейчас ждут более 150 украинцев.

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Дмитрий Кулеба МИД Украины Афганистан Кабул Украина
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