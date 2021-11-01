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Украина планирует закупить новые кислородные станции. Кабмин выделил 400 млн гривен

Автор: Анастасия Рокитна

Украина планирует закупить кислородные станции. Кабинет министров выделил на это дополнительно 400 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на результаты совещания под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По итогам совещания, профильным министерствам было поручено организовать координацию закупки кислородных станций.

На эти нужды правительство выделило дополнительно 400 млн гривен.

Почему в больницах Украины повысился спрос на кислород

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что в украинских больницах наблюдается повышенный спрос на кислород для больных. Это объясняется, в частности, распространением "Дельта"-штамма и регламентными работами на заводах.

По его словам, сейчас все вопросы, по обеспечению больниц кислородом решаются оперативно и командно, а необходимость кризисного реагирования связана с двумя факторами.

Первый - рост использования кислорода из-за значительно большей его потребности для лечения пациентов с "Дельтой".

Другой - регламентные работы на мощностях двух производителей кислорода, которые суммарно производят 130 т кислорода. Регламентные работы на одном заводе уже завершились и на другом - только начались, на другом - работы продлятся до 1 ноября.

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