Україна планує закупити нові кисневі станції. Кабмін виділив 400 млн гривень

Україна планує закупити кисневі станції. Кабінет міністрів виділив на це додатково 400 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на результати наради під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
За підсумками наради, профільним міністерствам було доручено організувати координацію закупівлі кисневих станцій.
На ці потреби Уряд виділив додатково 400 млн гривень.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що в українських лікарнях спостерігається підвищений попит на кисень для хворих. Це пояснюється, зокрема, поширенням "Дельта"-штаму та регламентними роботами на заводах.
За його словами, наразі всі питання, щодо забезпечення лікарень киснем вирішуються оперативно та командно, а необхідність кризового реагування пов'язана з двома факторами.
Перший - зростання використання кисню через значно більшу його потребу для лікування пацієнтів з "Дельтою".
Другий - регламентні роботи на потужностях двох виробників кисню, які сумарно виробляють 130 т кисню. Регламентні роботи на одному заводі вже завершилися і на іншому - тільки розпочались, на іншому - роботи триватимуть до 1 листопада.