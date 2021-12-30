Украина планирует вводить синхронные санкции со странами-союзниками, - Данилов

Во время сегодняшнего заседания СНБО был рассмотрен вопрос синхронизации санкций. Украина планирует вводить санкции против украинцев, если они были введены со стороны иностранных партнеров страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.
"Есть вопрос возможности синхронизации санкций с партнерами нашими в случае введения санкций против граждан Украины, чтобы мы так же сотрудничали по этому вопросу", - Данилов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что еще в июне в списке санкций США находились 110 украинцев.