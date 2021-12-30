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Украина планирует вводить синхронные санкции со странами-союзниками, - Данилов

Автор: Сергей Пышкин

Во время сегодняшнего заседания СНБО был рассмотрен вопрос синхронизации санкций. Украина планирует вводить санкции против украинцев, если они были введены со стороны иностранных партнеров страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Есть вопрос возможности синхронизации санкций с партнерами нашими в случае введения санкций против граждан Украины, чтобы мы так же сотрудничали по этому вопросу", - Данилов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что еще в июне в списке санкций США находились 110 украинцев.

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СНБОАлексей Данилов