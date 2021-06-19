Украина планирует увеличить аграрный экспорт в Ирак. В страну направят делегацию

Ирак посетит делегация украинских предпринимателей для поиска новых торговых возможностей между странами. Речь идет об увеличении объемов украинского аграрного экспорта.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба МИД Украины.
Как отмечается в сообщении, Кулеба провел встречу с министром иностранных дел Республики Ирак Фуадом Хуссейном на полях Анталийского дипломатического форума.
Министры обсудили развитие торговли, в частности увеличение объемов украинского аграрного экспорта в Ирак.
"В этом контексте министр подтвердил, что Украина будет оставаться надежным гарантом продовольственной безопасности Ирака, важного торгового партнера нашей страны в ближневосточном регионе", - говорится в сообщении.
Как сообщало РБК-Украина, экспорт продовольствия за январь-май 2021 года составил 9,224 млрд долларов, что на 2% больше по сравнению с прошлым годом.