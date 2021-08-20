Украина планирует создать стратегический запас нефти: названы первоначальные объемы

Как отмечается в сообщении, на первом этапе речь идет о строительстве на площадке МНТ "Пивденный" резервуара для стратегических запасов емкостью около 120 тыс. тонн. Всего первая стадия проекта может включать сооружение до 4 резервуаров.

Как отметил глава кампании, Юрий Витренко "такой запас необходим и в соответствии с европейскими правилами, и ввиду того, что мы фактически находимся в состоянии войны с Россией, а стратегическим запасом нефти и нефтепродуктов до сих пор не располагаем".

Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что необходимость создания стратегического запаса нефти находит понимание и поддержку на самом высоком государственном уровне. "Понимание есть на уровне президента, на уровне премьер-министра. Это очень важная инициатива для всей Украины", - подытожил он.