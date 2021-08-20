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Украина планирует создать стратегический запас нефти: названы первоначальные объемы

Автор: Александр Белоус

НАК "Нафтогаз Украины" изучает вопрос строительства резервуарного парка для хранения стратегических запасов нефти и нефтепродуктов. Планируется построить на площадке Морского нефтяного терминала (МНТ) "Пивденный" (Одесская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу НАК.

Как отмечается в сообщении, на первом этапе речь идет о строительстве на площадке МНТ "Пивденный" резервуара для стратегических запасов емкостью около 120 тыс. тонн. Всего первая стадия проекта может включать сооружение до 4 резервуаров.

Как отметил глава кампании, Юрий Витренко "такой запас необходим и в соответствии с европейскими правилами, и ввиду того, что мы фактически находимся в состоянии войны с Россией, а стратегическим запасом нефти и нефтепродуктов до сих пор не располагаем".

Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что необходимость создания стратегического запаса нефти находит понимание и поддержку на самом высоком государственном уровне. "Понимание есть на уровне президента, на уровне премьер-министра. Это очень важная инициатива для всей Украины", - подытожил он.

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Нафтогаз Украины