Украина не планирует разрывать дипотношения с РФ из-за выборов в Крыму и ОРДЛО, - МИД

По мнению Кулебы, Украине нет смысла разрывать дипломатические отношения с Российской Федерацией сегодня, поскольку соответствующий вопрос нужно было поднимать еще в 2014 году.

"Дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году. Теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу. Потому что разрыв дипломатических отношений - это высшая мера наказания", - отметил Кулеба.

В частности, как добавил глава МИД, пока пользы от разрыва дипломатических отношений с Россией не будет

"Я понимаю, что это красивый лозунг, но пользы ноль. У нас и так отношений практически нет, а идти просто так их разрывать - это не разумный шаг", - отметил министр.