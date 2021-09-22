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Украина не планирует разрывать дипотношения с РФ из-за выборов в Крыму и ОРДЛО, - МИД

Автор: Сергей Пышкин

Украина не видит смысла в расторжении дипломатических отношений с Россией. Чтобы рассматривать этот вопрос, между отношениями стран должно произойти что-то "магакатастрофичне".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы МИД Дмитрия Кулебы.

По мнению Кулебы, Украине нет смысла разрывать дипломатические отношения с Российской Федерацией сегодня, поскольку соответствующий вопрос нужно было поднимать еще в 2014 году.

"Дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году. Теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу. Потому что разрыв дипломатических отношений - это высшая мера наказания", - отметил Кулеба.

В частности, как добавил глава МИД, пока пользы от разрыва дипломатических отношений с Россией не будет

"Я понимаю, что это красивый лозунг, но пользы ноль. У нас и так отношений практически нет, а идти просто так их разрывать - это не разумный шаг", - отметил министр.

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