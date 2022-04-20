Украина и Канада планируют расширить соглашение о свободной торговле
Украина и Канада договорились продолжить переговоры по расширению действия Соглашения о свободной торговле на сферы услуг и инвестиций. Это будет сделано после окончания войны на территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
Об этом шла речь во время онлайн-встречи заместителя министра экономики Украины - торгового представителя Украины Тараса Качки с президентом Канадско-украинской торговой палаты Зеноном Потичным и представителями канадского бизнеса. Мероприятие состоялось 19 апреля при поддержке посольства Украины в Канаде.
"Мы благодарны нашим канадским партнерам за постоянную участие в обеспечении работы фондов восстановления и трансформации экономики Украины, поддержки малого и среднего бизнеса, восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. Мы также заинтересованы в расширении торговли с Канадой через дальнейшую либерализацию Соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций", - отметил Качка.
Стороны также договорились продолжить активный диалог по привлечению экономической, финансовой и экспертной помощи Канады в критически важные секторы украинской экономики, а также дальнейшего взаимодействия в расширении присутствия канадских инвесторов в Украине.
Напомним, в феврале 2017 года нижняя палата (Палата общин) парламента Канады ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной.
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