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Україна планує розширити договір про вільну торгівлю з Канадою найближчими тижнями, - Мінекономіки

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Неділя 08 травня 2022 17:35
Україна планує розширити договір про вільну торгівлю з Канадою найближчими тижнями, - Мінекономіки Фото: Україна працює над розширенням ЗВТ з Канадою (flickr by Sanjin Avdicevic)
Автор: РБК-Україна

Україна і Канада мають намір розширити Угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ) найближчими тижнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки.

"Під час переговорів представники уряду України та Канади вирішили повернутися до роботи над розширенням Угоди про ЗВТ між країнами і завершити напрацювання протягом найближчих тижнів", - сказано в повідомленні.

При цьому в міністерстві наголосили, що важливим кроком назустріч Україні могло б стати скасування Канадою торговельних мит на українські товари слідом за ЄС і Великою Британією.

"Це допоможе експортерам збільшити обсяги вивезення продукції і цим же зміцнить українську економіку і обороноздатність нашої держави", - пояснюють у відомстві.

Раніше ми повідомляли, що Україна зацікавлена у розширенні торгівлі з Канадою через подальшу лібералізацію Угоди про вільну торгівлю на сфери послуг та інвестицій.

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