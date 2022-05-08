Україна планує розширити договір про вільну торгівлю з Канадою найближчими тижнями, - Мінекономіки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки .

"Під час переговорів представники уряду України та Канади вирішили повернутися до роботи над розширенням Угоди про ЗВТ між країнами і завершити напрацювання протягом найближчих тижнів", - сказано в повідомленні.

При цьому в міністерстві наголосили, що важливим кроком назустріч Україні могло б стати скасування Канадою торговельних мит на українські товари слідом за ЄС і Великою Британією.

"Це допоможе експортерам збільшити обсяги вивезення продукції і цим же зміцнить українську економіку і обороноздатність нашої держави", - пояснюють у відомстві.