Украина планирует провести обмен пленными до нормандской встречи

Обмен пленными между Украиной и Россией планируется провести до нормандской встречи. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам главы МИД, нормандская встреча должна состояться в апреле этого года, а следующий обмен пленными Киев планирует провести раньше.

"В декабре "нормандская четверка" планировала встречу через четыре месяца, то есть - в апреле. Мы делаем все возможное, чтобы эта встреча состоялась. По этим вопросам, о которых договорились лидеры, можем четко сказать, что исполнился один. Главное для нас было обменять людей, мы их вернули. Сейчас мы надеемся еще до встречи, предположительно в Берлине, сможем вернуть еще больше украинских людей", - заявил Пристайко.

Напомним, ранее глава МИД Пристайко заявлял, что следующий процесс обмена пленными между Украиной и Россией будет проходить по принципу "всех на всех". Он добавил, что в рамках следующего обмена пленными Москва вернет около 200 украинских граждан.

Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, боевики на Донбассе незаконно удерживают более 200 граждан Украины. Еще более 100 украинцев и крымских татар удерживаются в оккупированном Крыму и на территории России.

Кроме того, по данным украинского омбудсмена, в Российской Федерации и в оккупированном Крыму незаконно удерживаются 116 украинских политзаключенных.