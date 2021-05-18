ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна планує придбати протиракетну систему на кшталт "Залізного куполу", - Таран

Новость на русском →
Запоріжжя, Вівторок 18 травня 2021 20:01
Україна планує придбати протиракетну систему на кшталт "Залізного куполу", - Таран Фото: Андрій Таран, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр оборони України Андрій Таран розповів, що Міноборони розглядає можливість придбання системи протиракетної оборони на кшталт "Залізного куполу". Наразі цю систему активно використовує Ізраїль, щоб відбивати обстріли з Сектору Газа.

Про це повідомило агентство "Укрінформ".

Як пояснив Таран, останні події в Ізраїлі довели необхідність наявності такої системи протиракетної оборони в країні.

"Залізний купол" - один із найкращих зразків протиракетної оборони, але це лише складова, одна зі складових частин протиракетної оборони. Ще минулого року ми розпочали певні дії щодо створення протиракетної оборони України. Розглядаємо можливості придбання чогось на кшталт "Залізного купола", - сказав він.

Нагадаємо, в Україні також планують за прикладом Ізраїлю створити систему оповіщення громадян про надзвичайні ситуації. На реалізацію планується витратити близько 500 млн гривень.

Як відомо, останніми тижнями Ізраїль регулярно потрапляє під ракетні обстріли з боку Сектору Газа. Запущені бойовиками ХАМАС ракети перехоплює система "Залізний купол", однак деяким все ж вдається долетіти до цілі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Міністерство оборони України оборона Андрей Таран
NEWS
Україна планує придбати протиракетну систему на кшталт "Залізного куполу", - Таран
Україна планує придбати протиракетну систему на кшталт "Залізного куполу", - Таран
DAILY
Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні
Владислав Красінський, Олег Черниш Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні